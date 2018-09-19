توافق ليبي إيطالي حول المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، الأربعاء، توافقه مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على الأهداف المحتملة للمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة صقلية الإيطالية.

و أعرب سيالة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، عن أمله بأن يشكل المؤتمر “مسيرة أساسية” لليبيا، مؤكدا أن “الهدف الأساسي هو المساهمة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، وتوطيد الشروط السياسية والتشريعية والأمنية الداعمة لها”.

في سياق متصل، جدد ميلانيزي دعم بلاده لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، في التوقيت وبالطريقة التي يقررها الليبيون، مشددًا على التزامهم بإجراء “حوار منتظم مع جميع المحاورين الموثوق بهم”، من أجل تسهيل تحقيق المصالحة الوطنية على نحو أسرع.

وكانت الأطراف الليبية المجتمعة في باريس، أواخر مايو الماضي، قد اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية العام الحالي، شرط إصدار قاعدة دستورية في موعد أقصاه 16 من سبتمبر الجاري.

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