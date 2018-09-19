داخلية الوفاق: مهام لجنة الترتيبات الأمنية لا تقتصر على تأمين طرابلس الكبرى فقط

ليبيا – كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلت بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار داخل طرابلس وتقديم الحماية للمواطنين و للممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية منضبطة ومهنية

الوزارة أكدت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أنه رغم كافة الصعوبات والتحديات إلا أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل على تحقيق كافة المهام المناطة والتي لا تقتصر على تأمين طرابلس الكبرى فقط بل أن الترتيبات الأمنية التي نص عليها إتفاق الصخيرات تشمل كافة المدن عبر دعم كافة الجهات والوزارات لهذه اللجنة.

ومن المهام الرئيسية التي كلفت بها لجنة الترتيبات الأمنية تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم والذي يسعى المعرقلين للاتفاق السياسي إلى منع حصولها عبر الاستمرار في العبث بأمن الوطن وترويع المواطنين برغم أن استحقاق الانتخابات هو المخرج الوحيد بليبيا من حالة الانقسام و الاقتتال الحالي.



وزارة الداخلية لفتت إلى أنها قد أعدت كل الترتيبات بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية باستلام كافة المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية وذو خبرة عالية وبعيدة كل البعد عن أية تجاذبات سياسية مهمتها حماية ممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية.



كما دعت في الختام كافة مكونات الشعب الليبي للوقوف مع لجنة الترتيبات الأمنية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها لاستتاب الأمن في كافة ربوع الوطن.

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