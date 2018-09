«مصرف الجمهورية»: فتح قبول طلبات البطاقات الألية بالسعر الجديد

‏المتوسط:

أعلنت إدارة البطاقات والخدمات الإلكترونية بمصرف الجمهورية عن قرب فتح باب قبول طلبات الفيزا إلكترون ( 10,000$ ) بسعر الصرف الجديد الذي تم تحديده اليوم من قبل المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي و هو 3.9 دينار ليبي للدولار الواحد.

أكدت على أنها ستقوم بقبول طلبات الشحن لبطاقات أرباب الأسر ابتداءً من أوائل أكتوبر المقبل بالسعر الصرف السابق دون ضرائب ( 1.38 دينار للدولار الواحد ).

أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية .. مرحلة انتقالية هامة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، يجب أن توفر لها الإمكانيات المناسبة و يجب تشكيل لجنة مراقبة على المصارف التجارية لمنع تهريب العملة الصعبة عن طريق إتمام المعاملات بطرق غير شرعية.

