المسماري: ليس لدينا قوات تقاتل بطرابلس

أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، أن الجيش الوطني ليس لديه أي قوات تقاتل في طرابلس.

وحذّر المسماري، في مؤتمره الأسبوعي، من المساس بأمن العاصمة، مؤكدا أن الجيش الوطني سيكون بجانب المواطن هناك.

وقال المسماري إن الجيش الوطني سيقوم بتشكيل مقدمة عسكرية تتمركز في المنطقة الغربية بعد السيطرة على بعض النقاط الهامة.

وذكر أن تقرير خبراء مجلس الأمن يستهدف وحدة الصف الليبي، وأن ما ورد بخصوص المصرف المركزي في البيضاء عبارة عن “ترهات”، وفق تعبيره.

ودعا المسماري، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة غسان سلامة، إلى قول الحقيقة فيما يتعلق بمعركة تحرير درنة.

وأشار إلى أن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة جريمة سيدفع مرتكبوها الثمن.

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