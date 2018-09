“المسماري” لأهل طرابلس: القيادة العامة الآن موجودة معكم..و”السراج” تابع للميليشيات

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، أن القياده العامة لديها مكتب خاص برصد كل الانتهاكات في طرابلس، مضيفاً، “نعلم ما يدور في الخفاء ونعلم بالاجتماعات المشبوهة والاتصالات التي تجرى ونحذر كل من يمس بأمن المواطن وأمن العاصمة، وهناك ساعة سنكون فيها بجانب المواطن”

وقال “المسماري”، في مؤتمر تليفزيوني رصدته “المتوسط”، إن العاصمة ليست ورقة سياسية و ليست مكسبا للاستحواذ على ليبيا، طرابلس مدينة ليبية ندافع عن مواطنيها حتى الموت، وهذه هي مهمة القوات المسلحة، الوضع في طرابلس قد يؤدي إلى كارثة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع”

وتابع، “يجب خروج كل الميليشيات من العاصمة، وما جرى من تسليم مطار معيتيقة من وزارة الداخلية لوزاره الداخلية يدل دلالة قاطعة ويثبت ما قلناه في الماضي من أن كل ما في العاصمة ميليشيات، وهناك ضباط من الجيش في طرابلس يعملون في الميليشيات”

وأكمل، “كنا نظن أن الميليشيات تبع “السراج” ولكن وجدنا أن ‘السراج” ومسؤولين آخرين في طرابلس يتبعون المليشيات لأنهم ليس لديهم الكفاءه المطلوبة للمنصب”

وأردف، “أقول لأهلنا في طرابلس، “القياده العامة الآن موجودة معكم داخل طرابلس، لكن بأسلوب عسكري حرفي و بكل احترام للمبادئ الإنسانيه و للقانون الدولي الإنساني، كل مدينة ليبية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تهم القيادة العامة للجيش الوطني، و أمن البلاد لا يتم إلا ببناء قوة ضاربة تستطيع سحق الإرهاب وأسكات كل الأبواق في الداخل والخارج”

وطالب “المسماري” الشعب الليبي بالإسراع في المصالحة الوطنية ومد جسور التواصل بين المناطق والقبائل، بالإضافة إلى توجيه القيادات ومن هم في المشهد السياسي وإبعادهم إذا لزم الأمر، وإلا ستطول الأزمة وتقع البلاد في مأزق، بحسب قوله.

