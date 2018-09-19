جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار يتسلم قطع أثرية

شحات 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – استلم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اليوم الأربعاء عدد من القطع الأثرية بعد التواصل مع مراقبة آثار شحات.

وتمثلت القطع الأثرية التي تم استلامها تمثال جنائزي نصفي للمؤلهة بيرسسوفني، الوجه بدون ملامح يؤرخ التمثال لأواخر القرن الخامس و بداية القرن الرابع ق.م”.

وتعد القطعة إضافة جديدة من حيث الملابس ووضعية الأيدي للتماثيل الجنائزية المكتشفة من قبل بحسب ما أفاد به الأستاذ خالد الهدار.

كما تم استلام جزء من تمثال جنائزي آخر بدون رأس، و قطعة من قاعدة عمود القطع جميعها من الرخام قام بتسليمها المواطن خالد مفتاح عبدالعظيم, والذي أفاد بأنه تم العثور عليها في منطقة المقابر الشرقية “مخطط البرزاني المقام بالمخالفة”

كما استلمت الجهة المذكورة رأس تمثال من الرخام قد يكون للمؤلهة ” ارتميس” يعود للقرن الثاني ق.م وقام بتسليمها آمر محور الظهر الحمر، المقدم طيار هارون الهز آمر السرية الأولى مشاة ومقرها الأبرق والذي أفاد بأنه قد عثر عليه في بيت المدعو عطية برقيوة الشاعري بمدينة درنة أحد الإرهابيين المنتمين لداعش.( وال – شحات) ب ع / س ع

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