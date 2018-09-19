بعثة الأمم المتحدة تطالب الأطراف المتقاتلة فى منطقة صلاح الدين بوقف إطلاق النار فوراً

ليبيا – دعت بعثة ⁧‫الامم المتحدة‬⁩ للدعم في ⁧‫ليبيا مساء اليوم الأربعاء‬⁩ الاطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين في جنوب طرابلس‬⁩ لوقف إطلاق النار فوراً .

وفى تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ، حمّلت البعثة المجموعات المتقاتلة قياداتها كامل المسؤولية عن اي اذى يقع على المدنيين العزل على يدهم او على يد مجموعات قالت إنها تناصرهم.

ويأتي هذا التحذير عقب إحتدام المعارك والاشتباكات فى مختلف محاور جنوب طرابلس من منطقة مشروع الهضبة جنوباً الى محيط خزانات البريقة وشرقاً الى صلاح الدين ومنها الى وادي الربيع .

المرصد – متابعات

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