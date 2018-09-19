الأورومتوسطي: مئات حالات التعذيب بليبيا

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إيجاد آلية لدعم ومساندة ضحايا التعذيب في ليبيا خصوصا الشباب.

وقالت الباحثة في المرصد غادة الريان، أمام الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، إن المرصد بالاشتراك مع مركز القانون الدولي رصدا مئات حالات التعذيب في ليبيا على مدار السنوات السبعة الماضية.

وأكدت الريان توثيق مئات حوادث الاختطاف لمعارضين سياسيين وصحفيين وحالات قتل خارج القانون، مؤكدة أن هذه الممارسات تدفع الشباب الليبي إلى التطرف والبحث عن سبل للهجرة من البلاد بطرق قانونية أو غير قانونية.

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