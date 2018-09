المتوسط:

شب حريق في هنجر بمنطقة صلاح الدين جنوب شرقي العاصمة طرابلس نتيجة سقوط قذيفة، وسط محاولات من فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

جدير بالذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة مساء أمس الثلاثاء.

