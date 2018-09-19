تكريم سيادة الفريق عبدالرزاق الناظوري في حفل افتتاح مقر الأمن الداخلي المرج

المرج 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – قام السيد مدير جهاز الأمن الداخلي المرج، بتقديم درع وشهادة تكريم لسيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق عبدالرزاق الناظوري.

وجاء التكريم ضمن حفل افتتاح مقر فرع جهاز الأمن الداخلي المرج، تقديرا وشكر وعرفان على المجهودات التي بذلها الفريق الناظوري من أجل دعم مؤسسات الدولة، وما قدمه من دعم مادي معنوي للجهاز في سبيل النهوض بالعمل الأمني وفرض هيبة الدولة.

هذا وحضر فاعليات الحفل عميد بلدية المرج، مقدم وهبي الرخ، وجمع غفير من أعضاء الأجهزة الأمنية في تلك المناطق، وفي الكلمات التي ألقيت بالمناسبة أكد المتحدثون على ضرورة الالتزام بطرق التشغيل القياسية والبيانات والتي تتم عن طريق الالتزام بأحدث الطرق العالمية في المجال الأمني لحماية أمن الدولة ومصالحها العليا التي تنعكس على السلامة العامة للمواطن في كافة أنحاء ليبيا.( وال – المرج ) ب ع / س ع

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