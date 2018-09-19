اللواء السابع يصدر إيجازاً عسكرياً حول اشتباكات جنوب طرابلس اليوم الاربعاء

اصدر اللواء السابع مشاة مساءا اليوم الاربعاء إيجازاً عسكرياَ يوضح فيه مجريات الاحداث بمناطق سيطرته جنوب العاصمة طرابلس والتي شهدت تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في خرق للهدنة المعلنة في أتفاق الزاوية بالرغم من تراجع حدتها صباحاً.

وقال اللواء في إيجازه الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للواء على موقع الفيسبوك, أن المليشيات جددت اليوم اعتداءها على مواقع تمركزات اللواء السابع في مختلف المحاور حيث تم استهداف موقع قوة تابعة للواء بمنطقة عين زارة بقذية نوع”هاون” اتبعتها باطلاق وابل من الرصاص من اسلحة متوسطة, مشيراً إلى أن قواته تعاملت مع مصدر النيران فورا ما أجبر القوات المعادية الفرار امام ضربات قواته.

واضاف البيان أن باقي المحاور شهدت اعتداءاتٍ بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة, تعامل معها افراد اللواء السابع وكبدوا قوات المليشيات المهاجمة خسائر في الارواح والأليات العسكرية, والتي وفقاً للبيان نهبت من مؤسسات الدولة واستعملت في القتال ضد الجيش وترويع المدنيين بطرابلس.