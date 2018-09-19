اللواء السابع : المليشيات خرقت الهدنة وهاجمت جميع مواقعنا بمختلف أنواع الأسلحة

ليبيا – أكد اللواء السابع مشاة في إيجازه العسكري اليوم الاربعاء على أن من وصفهم بـ” المليشيات ” جددت اليوم اعتداءها على مواقع تمركز وحداته في مختلف المحاور.

اللواء السابع أوضح في ايجازه العسكري الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن من وصفهم بـ”المليشيات” استهدفوا موقع قوة تابعة للواء بمنطقة عين زارة بقذية نوع “هاون” اتبعتها بإطلاق وابل من الرصاص من اسلحة متوسطة اجبرت افراد اللواء للتعامل مع مصدر النيران فوراً ، مبيناً بأنهم اصابوا تلك الجماعة في مقتل مما اجبرهم على الفرار امام ضرباته حسب تعبيره.

وكشف اللواء على أن باقي المحاور شهدت اعتداءات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، مضيفاً :” إلا ان افراد اللواء السابع وكالعادة لقنوا تلك المليشيات درساً وكبدوهم خسائر في الارواح والأليات العسكرية التي نهبوها من مؤسسات الدولة واستعملوها في القتال ضد الجيش وترويع المدنيين بطرابلس” .

يشار إلى أن خرقاً آخراً لوقف إطلاق النار و الهدنة قد تم منذ صباح أمس الثلاثاء وتجددت الاشتباكات على إثره بمنطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي .

وقد تبادل الطرفان التهم بينهما بخرق هدنة وقف إطلاق النار وإدعاء تحقيق تقدم ملحوظ على الارض عقب كل جولة من هذه الإشتباكات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية