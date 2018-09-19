البعثة تدعو لوقف القتال في صلاح الدين

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين في طرابلس لوقف إطلاق النار فورا.

ويأتي ذلك في وقت تجددت فيه اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، حول معسكر حمزة وشارع الخلاطات بالمشروع، وفي محيط منطقة وادي الربيع.

وحمّلت البعثة، في تغريدة نشرتها بحسابها في “تويتر”، قادة الأطراف المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العُزّل على يدهم لأو على يد مجموعات تناصرهم.

تدعو بعثة #الامم_المتحدة للدعم في #ليبيا الاطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين في #طرابلس لوقف إطلاق النار فورا، وتحمل قياداتها كامل المسؤولية عن اي اذى يقع على المدنيين العزل على يدهم او على يد مجموعات تناصرهم. pic.twitter.com/kcxwU0fKFM

— UNSMIL (@UNSMILibya) September 19, 2018

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