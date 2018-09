«اللواء السابع»: المليشيات خرقت الهدنة وهاجمت مواقعنا بمختلف أنواع الأسلحة

المتوسط:

قال اللواء السابع مشاة في إيجازه العسكري اليوم الأربعاء إن من وصفهم بـ” المليشيات ” جددت اليوم اعتداءها على مواقع تمركز وحداته في مختلف المحاور.

أوضح اللواء السابع في ايجازه العسكري بأن من وصفهم بـ”المليشيات” استهدفوا موقع قوة تابعة للواء بمنطقة عين زارة بقذية نوع “هاون” اتبعتها بإطلاق وابل من الرصاص من أسلحة متوسطة أجبرت أفراد اللواء للتعامل مع مصدر النيران فوراً، مبيناً بأنهم أصابوا تلك الجماعة في مقتل مما أجبرهم على الفرار أمام ضرباته.

وكشف اللواء على أن باقي المحاور شهدت اعتداءات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مضيفاً :” إلا أن أفراد اللواء السابع وكالعادة لقنوا تلك المليشيات درساً وكبدوهم خسائر في الأرواح والأليات العسكرية التي نهبوها من مؤسسات الدولة واستعملوها في القتال ضد الجيش وترويع المدنيين بطرابلس”.

