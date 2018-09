المتوسط – سامر أبو وردة

وصف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، الاتهامات الواردة بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء والذي تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الـ ٥ من سبتمبر الجاري بأنه “ادعاءات كاذبة” .

وقال “المسماري”، في مؤتمر تليفزيوني رصدته “المتوسط”، “بدأت أشك في كل ما ورد بالتقرير، حتى الذي قيل على أطراف في طرابلس أو في مدن أخرى في الغرب الليبي، قد تكون كل هذه الادعاءات من أجل استكمال النظريات السيئة والمخيبة للآمال التي طبقت على ليبيا مثل نظرية الفوضى الخلاقة التي تستهدف تهيئة الظروف لنظرية ثانية، وهي زرع الفتنة بين الليبيين، وهي نظريات الربيع العربي ”

وطالب “المسماري” بتشكيل لجنة محلية خاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي وخبراء من الجامعات الليبية لدراسة ما ورد في هذا التقرير وفي التقارير السابقة للوقوف على حقيقة الأمور”، مؤكداً أن هذه التدابير تستهدف وحدة الصف الليبي.

وتابع، “وطنيتنا أكبر من هذه الأشياء، نحن قدمنا تضحيات كبيرة من دماء وشهداء من أجل حرية ليبيا، إذا كانت هذه الخطوة من أجل فتح ملفات لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء مقابل ملفات أخرى في مصرف ليبيا المركزي طرابلس، فهذه ليست معادلة، هذه ترهات”

وجدد “المسماري” المطالبة بتشكيل لجنة دولية محلية لمراجعة كل المعاملات المالية لمصرف ليبيا المركزي، ولكل جهة لها علاقة بصرف الأموال، وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والصحة بطرابلس التي قامت بتهريب الأموال للخارج، لدينا كل المعلومات وسنقدمها إلى هذه اللجنة”

The post “المسماري”: التقرير الأممي “ادعاءات كاذبة”.. و”داخلية” و”دفاع” و”صحة” الوفاق هربوا أموال للخارج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية