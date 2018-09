قصف مدفعي على «مشروع الهضبة»

أفادت أنباء بأن مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، تشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قصف مدفعي بعدد من الصواريخ وذلك على خط” 8 في” بجانب المالية التابعة لشركة البريقة.



وأوضحت الأنباء التي تداولتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، عن سماع دوى انفجارات عنيفة باتجاه حي الأكواخ.

جدير بالذكر، أن حريق شب، مساء أمس الأربعاء، في هنجر بمنطقة صلاح الدين جنوب شرقي العاصمة طرابلس نتيجة سقوط قذيفة، وسط محاولات من فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

