كتائب طرابلس: نلتزم بقرارات الرئاسي ووقف إطلاق النار

أعلنت الوحدات الأمنية والعسكرية في طرابلس، التزامها بقرارات المجلس الرئاسي بشان تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة وتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وتأمين المرافق والمؤسسات السيادية برعاية أممية.

وأوضحت الوحدات الأمنية والعسكرية المنضوية تحت وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية طرابلس، في بيان لها تحصل موقع 218 على نسخة منه، أنها تلتزم أيضا بوقف إطلاق النار الذي تم توقيع اتفاقه في مدينة الزاوية في الرابع من شهر سبتمبر الجاري،

وتعهّد البيان، أن جميع الوحدات، إن الوحدات الأمنية والعسكرية بطرابلس بعدم التدخل أو عرقلة عمل لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار رقم 1303 لسنة 2018 وتنفيد كل ما يصدر عن القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن المشكلة بقرار (123 لسنة 2018) لأجل الصالح العام في ليبيا وطرابلس وقطعًا لأي فتنة تحاول شقّ الصف بين الليبيين.

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