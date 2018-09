«كتائب طرابلس»: ملتزمون بقرارات «السراج»

أصدرت الفرقة الثامنة المعروفة بـ”النواصي”، بياناً، مساء أمس الأربعاء، يمثل كل الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق حيث أكدوا التزامهم بقرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة وتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع والقرارات الأخرى المصاحبة لها وتامين المرافق والمؤسسات السيادية برعاية بعثة الأمم المتحدة .

وأشاد البيان، بالدور الذي وصفه بـ” الإيجابي ” الذي قامت به الوحدات الأمنية والعسكرية وأفرادها داخل طرابلس في حفظ الأمن والسلم طيلة الفترة الماضية ، مؤكدين على التزامهم بوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية بتاريخ 4 سبتمبربرعاية بعثة الأمم المتحدة .

وأضاف البيان، أن التشكيلات المسلحة في طرابلس اكدت أيضا، التزامها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه ايضاً في مدينة الزاوية بتاريخ 9 سبتمبر والقاضي باستحداث آلية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة التمركز بالنقاط التي يتم الإتفاق عليها وتسمح بإعادة الحياة الطبيعية لمناطق الإشتباكات خاصة وطرابلس الكبري عامة وكذلك تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لها تحت إمرة وإشراف ومراقبة مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

كما نص الاتفاق على وضع خطة انسحاب الوحدات الأمنية الذي أكدوا أنها تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من المواقع السيادية والمنشات الحيوية وإحلال تدريجي لقوات نظامية (جيش وشرطة) وفق خطة زمنية محددة وإنشاء لجنة ترتيبات امنية جديدة وغيرها من النقاط الواردة في الإنفاق .

وأعلنت جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المنطوية تحت وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية طرابلس في بيانها إلتزامها الكامل بكل القرارت الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومن وصفوه بـ”القائد الأعلى للجيش الليبي” (فائز السراج) ، مؤكدين بأنهم على أتم الإستعداد لتنفيذ كل ماجاء فيها خدمة لصالح العام وإنسجاماً مع طبيعة عملها كونها تحت الأوامر الشرعية ولاتخرج عنها وتسعى لقيام دولة المؤسسات وتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة بشكل كامل مع الضبط والربط ومراعاة القوانين المنظمة والتراتبية الحاكمة.

وأوضح البيان، أن الوحدات الأمنية والعسكرية بطرابلس تتعهد بعدم التدخل أو عرقلة عمل لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار رقم 1303 لسنة 2018 وتنفيد كل ما يصدر عن القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن المشكلة بقرار (123 لسنة 2018) الصادر عن القائد الأعلى الجيش الليبي وهيا تعلن هذا لشعبنا الليبي عامة ولأهلنا في طرابلس خاصة .

نــــــص البيـــــــــــان

