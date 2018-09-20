اللواء السابع : هناك من يحاول إقحامنا في معارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد اللواء السابع مشاة استهداف مواقعه من قبل المليشيات المسيطرة على طرابلس، جاء ذلك خلال إيجازاً عسكرياً للواء مساء اليوم الأربعاء يوضح فيه مجريات الأحداث بمناطق سيطرته جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار اللواء – في إيجازه – إلى تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في خرق للهدنة المعلنة في اتفاق الزاوية بالرغم من تراجع حدتها صباحاً.

وقال اللواء إن المليشيات استهدفت موقع قوة تابعة للواء بمنطقة عين زارة بقذية نوع”هاون” اتبعتها بإطلاق وابل من الرصاص من أسلحة متوسطة, مشيراً إلى أن قواته تعاملت مع مصدر النيران فوراً ما أجبر القوات المعادية الفرار أمام ضربات قواته.

وأضاف أن باقي المحاور شهدت اعتداءاتٍ بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة, تعامل معها أفراد اللواء السابع وكبدوا قوات المليشيات المهاجمة خسائر في الأرواح والآليات العسكرية, والتي وفقاً للبيان نهبت من مؤسسات الدولة واستعملت في القتال ضد الجيش وترويع المدنيين بطرابلس، حسب وصفهم .

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