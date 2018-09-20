مصادر تكشف لـ218 آخر التطورات في طرابلس 

كشفت مصادر محلية في طرابلس لـ218، أن الاشباكات المسلحة ماتزال متواصلة مند ساعات في عدّة مناطق في العاصمة.

وأوضحت المصادر المناطق التي تدور فيها الاشتباكات المسلحة، بالقرب من شيل البوعيشي معسكر حمزة، وأن أعنفها بمحيط خزانات النفط طريق المطار، إضافة إلى إطلاق للنار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من مصنع الخيام بوادي الربيع.

وبخصوص منطقة خلّة الفرجان، أكدت المصادر أن تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر في شارع الوادي، إضافة إلى قفل الطريق أمام مصحة العافية، والطريق الرابط بين الخلة وفاطمة الزهراء بسواتر الترابية ومنع خروج او دخول للمواطنين.

وحتى إعداد هذه المادة، لم توضح أي جهة رسمية في طرابلس، ما يحدث إن كان خرقًا للهُدنة، أم أن أطرافًا ليس في مصلحتها وقف إطلاق النار.

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