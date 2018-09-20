المسماري: يفتح النار على السراج وسلامة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي عميد أحمد المسماري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالتبعية للمليشيات المتصارعة في طرابلس .

وأوضح المسماري – في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء – أن السراج واقع في يد المليشيات والجماعات المتصارعة الآن في طرابلس، وليس العكس.

وأكد المسماري، عدم مشاركة القوات المسلحة في المعاركة بشكل نهائي، مؤكداً أن القوات المسلحة سيكون بجانب المواطن هناك.

وحذّر من المساس بأمن العاصمة، منوهاً إلى أن القوات المسلحة سيقوم بتشكيل مقدمة عسكرية تتمركز في المنطقة الغربية، بعد السيطرة على بعض النقاط الهامة، ولم يفصح عن باقي العملية.

وفي المؤتمر نفسه، دعا المسماري المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة غسان سلامة، إلى قول الحقيقة فيما يتعلق بمعركة تحرير درنة.

ورفض وصف المبعوث الأممي للقوات المسلحة، بأنها أحد الأطرف المتصارعة في درنة.

وأضاف المسماري، إن أملاك الإرهابيين في درنة، ما تزال من حقهم، ولا يستطيع أحد المساس بها، مشيراً إلى أن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة جريمة سيدفع مرتكبوها الثمن.

وذكر أن تقرير خبراء مجلس الأمن يستهدف وحدة الصف الليبي، وأن ما ورد بخصوص المصرف المركزي في البيضاء عبارة عن “ترهات”.

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