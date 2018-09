اتهم اللواء السابع مشاة، قوات حماية طرابلس بخرق اتفاق الهدنة الذي عقد في 9 من سبتمبر الجارى عبر قصف مواقع تابعة له في مناطق خلة الفرجان وخزانات النفط جنوبي طرابلس.



وعلى صعيد آخر وجهت قوات حماية طرابلس، اتهاما للواء السابع بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قصفه مواقع تابعة لقواتها بقذائف صاروخية؛ مؤكدا حدوث اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

