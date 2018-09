أصوات طائرات تحلق فوق منطقة «عين زارة»

أفاد عدد من الأهالى،على مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، بسماع أصوات تحليق طائرات علي علو منخفض من سماء منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح الأهالى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بأن الطائرات حلقت أيضا في منطقة وادي الربيع

جدير بالذكر أن منطقة وادي الربيع،شهدت اشتباكات تقع بالتحديد في الإشارة الضوئية بوداي الربيع بين مليشيا الضمان واللواء السابع مشاة،ونقل شهود عيان بمنطقة خلة الفرجان لـ(المتوسط)، عن سماعهم دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة.

