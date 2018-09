أفادت أنباء،فجر اليوم الخميس، بانتشار مكثف لعدد من السيارات المسلحة من الإشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين وذلك باتجاه منطقة الخله جنوب العاصمة طرابلس.

جدير بالذكر، أن عدد من محاور جنوب العاصمة طرابلس، شهدت أمس الأربعاء، تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقتي وداي الربيع ومحيط معسكر اليرموك بمنطقة خلة الفرجان بين كتيبتي ثوار طرابلس واللواء السابع.

