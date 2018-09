كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور، أمس الاربعاء،عن مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحافية، أن مناطق الاشتباكات هي مشروع الهضبة وخلة الفرجان وطريق المطار، مشيرا إلى أن لجان المصالحة تسعى منذ أيام للتهدئة ووقف إطلاق النار غير أن جميع الجهود لم تفلح حتى الآن في التوصل لأي نتيجة حسب قوله.

The post داخلية الوفاق تحدد مناطق الاشتباكات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية