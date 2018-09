«سيالة» يبحث مع نظيره الإيطالى استعدادات المؤتمر الدولى حول ليبيا في نوفمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره الايطالي إينزو ميلانيزي،أمس الأربعاء،على الأهداف المحتملة للمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة صقلية الإيطالية.

و أعرب سيالة، عن أمله بأن يشكل المؤتمر مسيرة أساسية لليبيا، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو المساهمة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، وتوطيد الشروط السياسية والتشريعية والأمنية الداعمة لها.

في سياق متصل، جدد ميلانيزي دعم بلاده لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، في التوقيت وبالطريقة التي يقررها الليبيون، مشددًا على التزامه بإجراء حوار منتظم مع جميع المحاورين الموثوق بهم، من أجل تسهيل تحقيق المصالحة الوطنية على نحو أسرع.

