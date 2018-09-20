القرضاب يُعلن: أنا مع ليبيا وسأعمل لأجلها بـ”المجّان”

أعلن الفنان والملحن والعازف عبد السلام القرضاب، عن استعداده لتلحين أي عمل وطني يحكي على لم الشمل ونبذ الحروب وحقن الدماء مجانًا، شرط أن يكون بعيدا عن الجهوية والانحيازية.

وأوضح قرضاب، في إعلانه على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الفنان لا يستطيع أن يرى يرى وطنه يعيش المآسي والحروب، ويقف صامتًا، وعليه علينا أن نعمل جاهدًا حتى يتعافى الوطن وتستقر الأوضاع في ليبيا ويعمّ السلام كل ربوعها.

وأشار الفنان والملحن والعازف، أن إعلانه هذا، ليس دعايةً أو طلبًا للشهرة، مضيفا بأنه على استعداد للتنازل حتى على الحق المعنوي لمن يشكك في نزاهة هذا الاعلان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية