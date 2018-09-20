هكذا وصف السفير الأمريكي بالجزائر الوضع في ليبيا

وصف السفير الأمريكي بالجزائر “جون ب.ديروشر” الوضع في ليبيا بأنه صعب للغاية، مضيفا أن الإدارة الأميريكة تدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والخطة الأممية الرامية لإنهاء الصراع السياسي.

وأوضح السفير في مقابلة مع قناة النهار الجزائرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُقدّر عمل البعثة الأممية في ليبيا، لكونها تتبع المسار الصحيح لإنهاء الأزمة الليبية.

وحول المساعي الجزائرية، في الملف الليبي، أشار ديروشر، أن إدارته تتشاور مع أصدقائها في الجزائر، لأنهم يدركون خطورة على أعتاب حدودهم، ولذا نتشارك مع الحكومة الجزائرية بشكل ممتاز، ولدينا وجهة نظر واحدة حول ليبيا.

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