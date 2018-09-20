تجمع تاناروت يُطلق موقعه الرسمي

أطلق تجمع تاناروت موقعه الرسمي، بعد مساعيٍ قام بها أعضاء التجمع لترسيخ تطلعاتهم لمستقبل أكثر وعيًا وثقافة، في الفترة السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أعضاء التجمع، أن الهدف من إطلاق الموقع إتاحة الفرصة بشكل كبير، للفنانين والمهتمين بالكتاب والسينما ونشر المقالات، وإقامة المعارض الفنية، ليكون في متناول الجميع المشاركة في إثراء الحركة التوعوية في ليبيا.

وقام بتصميم الموقع والمشاركة في لمساته النهائية قبل إطلاقه، مقتاح الزاوي وشفاء سالم، بحسب ما كشفه أحد أعضاء التجمع لموقع 218.

ويعتبر تجمع تاناروت، من أبرز المراكز الثقافية والفنية في ليبيا، في السنوات الأخيرة، نظرًا للجُهد الذي يُبذله وبدعم ذاتي، لإثراء الحركة الثقافية بشكل عام في ليبيا.

ويملتك التجمع، مهرجانا سينمائيا، يتم من خلاله عرض أبرز الأعمال السينمائية في شتّى الملفات، ويُنظّم جلسات حوارية حول الأعمال الفنية، في دوراته التي يُقيمها في نشاطه الشهري والأسبوعي، إضافة إلى نادي القراءة الذي يهتم بالكتب ومناقشتها والبحث عن ملفات في عدّة حقول معرفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية