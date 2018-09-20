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معيتيق يبحث آليات توفير مخزون استراتيجي لمادة الدقيق يكفي لأشهر قادمة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق في اجتماعه مع وزير الاقتصاد ناصر الدرسي ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال جويلي أمس الاربعاء آليات توفير مخزون استراتيجي لمادة الدقيق يكفي لأشهر قادمة.

كما ناقش الحضور وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الخطوات الكفيلة للمحافظة على أسعار الخبز وفق التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع لجنة الطوارئ والأزمة خلال الأيام الماضية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في المحافظة على جودة المنتوج من مادة الدقيق في المصانع المحلية تنفيذاً لاستراتيجية الأمن الغذائي لضمان السلامة لمستهلكيه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هالفرخ العجله السراق الحقير مافيش حاجه حط فيها ايده و مشت قدام. الكهرباء كيف بداء يتصلح. لين مشالهم هالتيس بعدها اصبح يهرب مرتين بمعطل احتل عشر ساعه بدلا من خمسة ساعات. توا الدقيق سيختفي و تصير فيه ازمه بعد ما تدخل فيه هالسكورونيا زي هو زي مجهول الاصل الجبان العميل السراج. درقوا وجوهكم يا فاسدين يا مخانب يا صياع

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