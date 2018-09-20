مقترح لتركيب توربينات مولدة للكهرباء بالنهر الصناعي

قدم المهندس ناصر بوغربي من أجدابيا مقترحا لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يتمثل بتركيب توربينات مولدة للكهرباء داخل أنابيب النهر الصناعي ، تولد طاقة كهربائية قدرتها 20 ميجاوات.

وأكد المهندس بوغربي خلال زيارته المقر الرئيسي لإدارة الجهاز ببنغازي ، ولقائه عضو لجنة إدارة الجهاز المهندس عبدالله بن إدريس وعدد من المعنيين ، حسب ما ذكرته إدارة مشروع الجهاز على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن الطاقة النظيفة والمستمرة طيلة الـ 24 ساعة سيعاد توجيهها إلى المضخات الرافعة للمياه في حقل آبار السرير، وأن التوربينات لن تحتاج إلى صيانة إلا كل 10 سنوات والمكان المناسب لتركيبها هو منطقة الوادي الفارغ جنوب إجدابيا.

من جهته أكد بن ادريس للمهندس بوغربي بأن الجهاز قد سبق أن له وأن تناول دراسة هذا الموضوع في السابق ، وأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وافية ودقيقه لتقيميه من الناحيتين الفنيه والأقتصاديه مع مراعاة الأثار التي سوف تترتب علي بنية الجهاز من خلال أستخدام التقنية ، وأن الجهاز يتواصل مع شركات عالمية من أجل دراسة وتقييم استخدام الطاقة الشمسية غير المؤثرة على البنية التحتية.

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