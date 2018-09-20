إصابة خزان لوقود الطيران نتيجة الاشتباكات بطرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إصابة الخزان 101 المخصص لمنتج كيروسين الطيران؛ نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تشهدها منطقة طريق المطار بطرابلس وأوضحت الشركة على موقعها الرسمي الأربعاء، أن الاصابة من الناحية الغربية للخزان تسببت بفتحة قطرها 30 م وارتفاع حوالي 3 متر عن مستوى الأرض.

وحذرت الشركة من عجزها في إيصال وقود الطيران للمطارات وباقي المحروقات للمحطات والمواطنين في كافة المناطق إذا استمر طرفا النزاع في القتال، مؤكدة أن استمرار القتال سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى.

وناشدت شركة البريقة الجهات المختصة والأطراف المتنازعة إلى رؤية لمصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على المنشآت والمرافق بالشركة.

يذكر أن مناطق مشروع الهضبة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس شهدت الثلاثاء اشتباكات مسلحة، بعد عشرة أيام من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في الزاوية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية