“اشتباك مُتقطّع” في طرابلس.. يتحدّى “تهديدات سلامة”

لساعاتٍ قليلة، شهدت أحياء من العاصمة طرابلس ليلَ أمس الأربعاء “اشتباكات متقطعة”، وسطَ تبادلٍ للاتهامات بين مجموعات مسلحة هاجمت مواقعَ وتحصيناتٍ للأخرى، في ظلِّ اشتباكات مستمرّة منذ أواخر شهر أغسطس الماضي، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة من مغبّة استمرار هذه الهجمات التي تُقوّض السلم الأهلي في العاصمة، وتعريض نحو مليونَي مواطن يعيشون فيها للخطر، فيما كرّر المبعوث الأمميّ إلى ليبيا “تحذيراته الصارمة” للأطراف المتصارعة، من أنّه سيُلقي بالمسؤولية على الأطراف المتسبّبة بهذا الصراع.

وجاءت الاشتباكات بعد أقل من 24 ساعة على ظهور سلامة على شاشة قناة (218)، وتجديده للتحذيرات القوية التي كرّرها سابقا بشأن اشتباكات العاصمة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، دونَ أن يُعْرف ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، ستُطوّر موقفاً صارماً بعد اشتباكات ليل الأربعاء، أم لا، وسط مطالبات ليبية واسعة النطاق ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب عواصم الثِقَل السياسي عالمياً، بإعلان موقف سياسي واضح المعالم، يُوقِفُ الصراعات العبثية التي تُهدّد بانهيار شامل لفرص الحل السياسي في ليبيا.

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