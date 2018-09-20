مسلحون يغلقون حقل الوفاء النفطي

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرس المنشآت النفطية بقيادة “خالد الوكواك” و”عبد الحميد الوكواك” وعدد من حرس المنشآت فرع الجنوب الغربي أغلقوا مطار حقل الوفاء النفطي بهدف ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز للحصول على عقد تموين فاسد.

وأكدت المؤسسة أنه في حالة استمرار إقفال المطار ستقوم الشركة بوقف جميع العمليات في الحقل وإجلاء جميع العاملين بدايةً من بعد ظهر اليوم لأسباب لوجستية وسينتج عن ذلك تعليق إمدادات الغاز من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء.

وحذرت المؤسسة أن وقف العمليات سيؤثر سلبا على المواطنين في منطقة الجبل الغربي بشكل كبير، وسيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهم، وسينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى قوت المواطن الليبي.

وطالبت المؤسسة بإنهاء هذا الإغلاق فورا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط. كما تؤكّد على أنّها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من إصدار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينصّ على أن أعمال ومصالح الجماعات المسلحة تتعارض تماما مع مصالح السكان المحليين وتؤثر على سير العمليات في قطاع النفط.

الجدير بالذكر أن حقل الوفاء النفطي يتم تشغيله من قبل شركة مليته للنفط والغاز وينتج ما يقارب عن 40 ألف برميل في اليوم من النفط الخام والمكثفات وغاز الطهي و 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المخصص بالكامل لمحطات الكهرباء.

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