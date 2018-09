ضمن جولاتها اليومية قامت وحدة دوريات بفرع جهاز الحرس البلدي زليتن بالتفتيش علي المحلات التجارية داخل نطاق البلدية و خلال هذه الجولة التفتيشية قام الجهاز بضبط المخالفين

الزيارة استهدفت عدة أنشطة تجارية وصناعية داخل المدينة وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية وتتمثل في مواد غذائية وأدوية ومواد تنظيف ومواد محظورة مثل سمن نباتي وحنة وزيوت الحنة يشار إلى أن مدينة زليتن تشهد حملات تفتيش من قبل جهاز الحرس البلدي على محال بيع المواد الغدائية والمخابز والمطاعم، وأتلف أكثر من مرة كميات من الأدوية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك



The post “الحرس البلدي-زليتن” يضبط “أغذية فاسدة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية