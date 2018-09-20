استمرار الاشتباكات بطرابلس، والبعثة الأممية تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس إلى وقف إطلاق النار فورا.

وحمّلت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الأربعاء، قيادات الأطراف المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم أو على يد مجموعات تناصرهم، على حد قولهم.

وتشهد عدة مناطق في جنوب طرابلس مساء اليوم الأربعاء معارك مسلحة، بعد أن تجددت يوم أمس الثلاثاء، بين كتيبة آمر لواء الصمود السابق صلاح بادي واللواء السابع مشاة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، خلفت عدد من الجرحى.

وأكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور لقناة ليبيا الأحرار، أن الاشتباكات تجري حاليا في مناطق مشروع الهضبة وخلة الفرجان وطريق المطار، مشيرا إلى أن جهود التهدئة لم تجد نفعا حتى الآن.

وشجبت البعثة الأممية في بيان سابق لها، تجدد العنف في طرابلس، مطالبة جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، وأكدت أنه لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيين العزل القاطنين في العاصمة والقادمين من شتى أنحاء ‎ليبيا، حسب قولها.

وكانت أطراف القتال بالعاصمة قد وقعت في الرابع من سبتمبر الجاري اتفاق على وقف إطلاق النار، وآليات تثبيت عدم انتهاك الهدنة وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدت على هذا الاتفاق في اجتماع آخر عقد في التاسع من الشهر ذاته.

يذكر أن ضواحي جنوب طرابلس قد شهدت في 27 أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة استمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت خسائر مادية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية.

دخان كثيف جدا جيهة خزانات النفط الان ان شاء الله مضربوش الخزانات بس !!

Posted by 4 – 11 on Thursday, September 20, 2018

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