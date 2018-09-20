حرس المنشآت النفطية يغلق مطار حقل الوفاء والوطنية للنفط تحذر

أغلق عدد من حرس المنشآت النفطية مطار حقل الوفاء النفطي يوم الثلاثاء 18 من سبتمبر، بقيادة خالد وعبدالحميد الوكواك و مجموعة من حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي .

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صادر عنها على موقعها الرسمي ، أن المغلقين يسعون لابتزاز شركة مليتى للنفط والغاز ، ويطالبون بالحصول على عقد تموين فاسد .

وحذرت المؤسسة من استمرار وقف العمليات ، موضحة أنه سيؤثر سلباً على المواطنين في منطقة الجبل الغربي ، ويقطع التيار الكهربائي .

وأدانت المؤسسة هذا العمل الذي وصفته بالإجرامي ، مشيرة إلى أنه يأتي بعد أيام من إصدار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ليبيا ، والذي نص على تعارض الأعمال المسلحة ومصالح منفذيها مع مصالح الليبيين .

وطالبت المؤسسة بإنهاء هذا الأغلاق وفتح المطار دون قيد أو شرط ، مؤكدة على أنها لن تتفاوض تحت الضغط ، مشددة على أنها ستبقى تعمل للمصلحة الوطنية ، وستقاضي كل العناصر التي وصفتها بالإجرامية بموجب القوانين.

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