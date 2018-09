على وقع المعارك العنيفة … «السراج» يفتح ملف جريمة براك الشاطئ

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، صباح اليوم الخميس، مع المدعي العسكري العام المستشار فتحي عبد السلام سعد، وذلك بمقر المجلس بطرابلس.

وتناول الاجتماع آخر ما توصلت إليه التحقيقات حول الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ في شهر مايو 2017، حيث سبق وأن أحيل الملف للمدعي العام لاستكمال التحقيقات، إضافة للتحقيق في واقعة سقوط الطائرة العمودية في منطقة الماية خلال شهر أكتوبر 2015، إلى جانب ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول إجراءات ومصروفات وزارة الدفاع خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن طرابلس شهدت صباح اليوم، اندلاع الاشتباكات من جديد بين اللواء السابع وعدد من الكتائب الأخرى مثل ثوار طرابلس وكتائب الردع والقوة المشتركة – محور أبوسليم .

