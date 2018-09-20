قذائف صاروخية تستهدف مستودعات شركة البريقة بطريق المطار

سقطت قذائف جديدة على مباني الشؤون المالية و الإدارة العامة للمبيعات في مستودعات طريق المطار التابعة لشركة بريقة لتسويق النفط ليل الأربعاء الخميس .



وقالت الشركة في بيان صادر عنها ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أنه وفي تطور لافت لمجريات الأحداث سقط ليلة الأمس الموافق 19سبتمبر2018 صاروخ في ساحة مبنى الشؤون المالية بالشركة مسفرا عن أضرار مادية ونشوب للحرائق في مناطق عدة خلف اسوار المستودع.



وأضافت الشركة أن قذيفة أخرى سقطت اليوم الخميس في تمام الساعة 11.35 صباحاً، أصابت سقف مبني الإدارة العامة للمبيعات إصابة مباشرة خلفت أضرار بالمبنى، ولازالت جهود رجال البريقة الأوفياء ورجال الإطفاء والأمن والسلامة مستمرة تحت وطأة النيران لمنع امتداد أية حرائق ولمنع وصولها الى أجزاء أخرى وفي محاولة للسيطرة عليها.



ونوهت الشركة إلى أن هذه الأفعال الجرمية تحدث في مرفق حيوي ، يعتمد اقتصاد الوطن عليه ، علاوة أن صيانة وإعداة تشغيل المرافق المتضررة ستستغرق وقتاً طويلاً ، ويتطلب توفير أموال طائلة.

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