نزوح عدد من عائلات منطقة عين زارة بسبب الاشتباكات

المتوسط:

شهدت منطقة عين زارة حالة من الذعر وسط نزوح عدد من العائلات بسبب ارتفاع حدة المواجهات المسلحة العنيفة.

يذكر إن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر فرع طرابلس قد جميع العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بعدم الخروج من منازلهم حتى يتمكن الفريق من الوصول إليهم، والاتصال بأرقام الطوارئ :

0928280061، 0925001022، 0945679092، 0923943539.

وشهدت طرابلس اندلاع الاشتباكات من جديد بين اللواء السابع وعدد من الكتائب الأخرى مثل ثوار طرابلس وكتائب الردع والقوة المشتركة – محور أبوسليم .

