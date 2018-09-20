شركة البريقة : تجدد الاشتباكات حول مستودع طريق المطار يمثل مؤشراً كارثياً

ليبيا – أعربت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها عن قلقها إزاء تأزم الوضع في جنوب مدينة طرابلس من جديد صباح اليوم والذي يمثل مؤشراً كارثياً جديداً يضاف لرصيد النزاعات والأضرار حول مستودع طرابلس النفطي.

شركة البريقة كشفت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن سقوط صاروخ في ساحة مبنى الشؤون المالية بالشركة ليلة الأمس الموافق 19 سبتمبر2018 ، مبينةً بأن الصاروخ أسفر عن أضرار مادية ونشوب للحرائق في مناطق عدة خلف اسوار المستودع.

واضاف البيان بأنه سقطت أيضاً قذيفة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، على تمام الساعة 11.35 صباحاً، أصابت سقف مبني الإدارة العامة للمبيعات إصابة مباشرة خلفت أضرار بالمبنى ، مبيناً بأن جهود رجال الإطفاء والأمن والسلامة مستمرة تحت وطأة النيران لمنع امتداد أية حرائق ولمنع وصولها الى أجزاء أخرى وفي محاولة للسيطرة عليها.

وتابعت الشركة في بيانها :” وأنه وبهذه الممارسات الغير مسئولة والانتهاكات الجسيمة التي تحدث لمرفق حيوي واستراتيجي يعد من أهم المرافق التي يعتمد عليها في سد حاجات المواطن الأساسية من محروقات، وكذلك تزويد المستشفيات والمصالح الحكومية والخدمية بحاجاتها من وقود الديزل المشغل الرئيسي البديل في ظل تردي شبكة الكهرباء العامة ولساعات طويلة”.

وحذرت الشركة بأن عمليات الصيانة وإعادة تشغيل هذه المرافق ستستغرق جهد كبير ووقت طويل وأموال طائلة لإعادتها لوضعها الطبيعي.

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