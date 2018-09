المتوسط:

اندلعت الاشتباكات بالقرب من محطة وقود البوعيشي في مشروع الهضبة مما أدى إلى اشتعال النيران بها.

وكانت إدارة شؤون الجرحى طرابلس قد أعلنت عن تمكن فرق الإسعاف بالإدارة من إخراج 3 قتلى وجريحين من منطقة مشروع الهضبة.

الجدير بالذكر أن طرابلس شهدت صباح اليوم، اندلاع الاشتباكات من جديد بين اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس.

