بلدية تاجوراء تدعو العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس إلى مراجعتها

ليبيا – أهابت لجنة الأزمة بالمجلس البلدي تاجوراء اليوم الخميس العائلات النازحة داخل نطاق البلدية بضرورة الحضور لمقر المجلس لتسجيل أسمائهم وتسليمهم بعض الاحتياجات الضرورية.

المجلس أكد في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنه تم توزيع بعض الإحتياجات للأسر النازحة داخل البلدية وإجراء بعض الكشوفات الطبية للأسر احتواءً لمعاناة الأسر النازحة جراء الإشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الاشتباكات تجددت بين قوات الوفاق وكل من لواء الصمود واللواء السابع بعد خرق الهدنة يوم الثلاثاء الماضي وسط تبادل التهم بخرق الهدنة من قبل جميع الاطراف.

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