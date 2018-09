المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي للقوة الثامنة (النواصي) عن مقتل أحد أفرادها ويدعى عصـام الخيتوني في اشتباكات طرابلس مع قوات اللواء السابع مشاة.

يذكر إن الاشتباكات قد اندلعت مرة أخرى بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس بالرغم من عقد هدنة برعاية البعثة الأممية.

