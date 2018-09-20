الردع: تصدينا لهجمات بالأسلحة الثقيلة

قالت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم الكبرى، إن مواقعها تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة، صباح الخميس.

وأضافت القوة في بيان نشرته في “فيسبوك”، إن المجموعة المُهاجمة استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة التي طالت المدنيين الأبرياء في بيوتهم والطرق العامة، قبل أن يتم التصدي لهم.

وأكدت القوة أنه ومع ساعات المساء قامت ذات المجموعة بمحاولة فاشلة للالتفاف، حيث تم التصدي لها وتكبيدها خسائر في الأرواح والأليات.

وأشارت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم الكبرى، إلى أن قواتها ما تزال تحافظ على تمركزاتها ولم تفقد منها شيئا.

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