الفاو: 39 دولة بينها ليبيا بحاجة إلى مساعدات غذائية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الخميس، أن 39 دولة في العالم، بينها ليبيا، تحتاج إلى مساعدات غذائية بسبب النزاعات التي تمر بها.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته وكالة “آكي” الإيطالية، أن ليبيا تعاني نقصًا في الغذاء منذ أكثر من 3 أشهر، مؤكدة أن النزاعات والأحداث المناخية وموجات النزوح لا تزال تعيق وصول ملايين الأشخاص إلى الغذاء حول العالم.
وبيّن التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، أن العوامل المذكورة تؤدي إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، خاصة في دول جنوب إفريقيا التي لا تزال بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مبينة أن ليبيا جاءت ضمن 31 دولة إفريقية و6 دول آسيوية بحجة إلى غذاء.
يشار إلى أن الحكومة الليبية وقّعت، في أغسطس2017، مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اتفاقًا بقيمة 3.5 ملايين دولار؛ لتعزيز قدرات البلاد الفنية والوظيفية في قطاع الزراعة.
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