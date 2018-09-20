الفاو: 39 دولة بينها ليبيا بحاجة إلى مساعدات غذائية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الخميس، أن 39 دولة في العالم، بينها ليبيا، تحتاج إلى مساعدات غذائية بسبب النزاعات التي تمر بها.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الخميس، أن 39 دولة في العالم، بينها ليبيا، تحتاج إلى مساعدات غذائية بسبب النزاعات التي تمر بها.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته وكالة “آكي” الإيطالية، أن ليبيا تعاني نقصًا في الغذاء منذ أكثر من 3 أشهر، مؤكدة أن النزاعات والأحداث المناخية وموجات النزوح لا تزال تعيق وصول ملايين الأشخاص إلى الغذاء حول العالم.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته وكالة “آكي” الإيطالية، أن ليبيا تعاني نقصًا في الغذاء منذ أكثر من 3 أشهر، مؤكدة أن النزاعات والأحداث المناخية وموجات النزوح لا تزال تعيق وصول ملايين الأشخاص إلى الغذاء حول العالم.