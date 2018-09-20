المشتركة أبو سليم: نحافظ على مواقعنا بعد دحرنا للمعتدين وفرارهم

ليبيا – إتهمت قوة الردع المشتركة ابو سليم التى يقودها عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” من وصفتهم بـ”المعتدين” (لواء الصمود بقيادة صلاح بادي) بالهجوم على مواقعها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة صباح اليوم الخميس .

الردع المشتركة أبو سليم أوضحت بأن قذائف الاسلحة الثقيلة طالت المدنيين في بيوتهم ، مبينةً بأنها دحرت من وصفتهم بـ”المعتدين” وأنهم لاذوا بالفرار حسب تعبيرها.

وأضافت البيان :” وفي المساء قامت القوة المعتدية بمحاولة فاشلة للالتفاف تم التصدي لها بقوة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والأليات ولمن يريد التحقق عليه بمصحة العافية ومستشفى سبيعة اللهم لاشماتة”.

الردع أبو سليم أكدت في ختام بيانها على محافظتها على تمركزاتها ، داعيةً المواطنين إلى عدم الانصات لما وصفته بـ” الانتصارات المزعومة التى يتداولها الواهمون” .

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