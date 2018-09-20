الهلال الأحمر: تلقينا 200 اتصال من عائلات عالقة بطرابلس

أكد مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر في طرابلس أيمن كشكر، الخميس، تلقيهم أكثر من 200 اتصال من العائلات العالقة في منطقة خلة الفرجان، وشارع الخلاطات، ومشروع الهضبة، وعين زارة؛ لإخراجهم.

وقال كشكر، في تصريح للرائد، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه العائلات؛ لعدم وجود ممرات آمنة لإخراجهم من مناطق الاشتباكات حتى الآن.

وأضاف كشكر أن الهلال الأحمر أخرج، أمس، 23 عائلة كانت عالقة في منطقة مشروع الهضبة بالتعاون مع جهاز الإسعاف، موضحًا أنهم نقلوا عددا منها إلى مدرسة موسى بن نصير، في حين فضّل البقية الانتقال إلى بيوت أقاربهم.

يذكر أن مناطق جنوب العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات مسلحة، منذ فجر الثلاثاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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