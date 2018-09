المتوسط:

أكدت مصادر إعلامية متطابقة، مقتل عامل سوداني الجنسية، منذ قليل، إثر سقوط قذيفة عشوائية على ورشة حدادة بمنطقة السبعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

يذكر إن الاشتباكات قد اندلعت مرة أخرى صباح اليوم الخميس، بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس.

The post مقتل عامل سوداني بمنطقة السبعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية