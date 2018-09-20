السلامة الوطنية بطرابلس تدعو المواطنين الالتزام بهذه الاحتياطات

طرابلس-العنوان

دعت هيأة السلامة الوطنية طرابلس بالمواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات في طرابلس ولم يستطيعوا الخروج لأخذ الحيطة والحذر جراء الاشتباكات الحاصلة.

ودعت الهيأة المواطنين كذلك إلى النزول للطوابق الأرضية واختيار غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ وتجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي.

كما دعتهم إلى عدم الصعود للطوابق العليا أو الوقوف عند النوافذ أو الشرف للمشاهدة أو التصوير، واضعة في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير، كما نبهتم إلى عدم الجلوس بجانب النوافذ والمرايا وغيرها من الأثاث الذي يحتوي على الزجاج.

وطالبت الهيأة المواطنين، بوضع شريط لاصق على هيئة إشارة ضرب على الزجاج وإعلاق أسطوانة الغاز والأنوار والاستلقاء على الجانب وشبك اليدين خلف الرأس مع قفل العينين وفتح الفم.

وطالبتهم أيضا، بالابتعاد عن الأماكن المقصوفة أو القذائف أو الآليات الحربية ووضع المستندات المهمة والأموال بحقيبة صغيرة وبعض الماء والطعام ووضع مصباح إنارة يعمل بالشاحن بقربهم.

ودعتهم إلى عدم الخروج للشوارع إلا إذا توقف القصف والاشتباك.

وقالت الهيأة، إن لطلب المساعدة الاتصال على الأرقام (0214448111) و ( 190).

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